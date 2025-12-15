«J’adorerais le voir» : Deschamps envoyé au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a du mal à proposer un niveau de jeu convaincant. En effet, en dehors de Kylian Mbappé, le club espagnol galère, à tel point que l'avenir de Xabi Alonso est déjà discuté. Pour Bertrand Latour en tout cas, il y a un entraîneur qui ne pourrait pas prendre cette place au Real Madrid : Didier Deschamps.

A la tête de l'Equipe de France jusqu'à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps aura passé 14 ans à ce poste. Forcément il a acquis une immense expérience mais pour Bertrand Latour, il semble impossible de l'imaginer débarquer au Real Madrid si la situation se présentait.

Deschamps à Madrid, un choix possible ? Alors que le Real Madrid présente actuellement des difficultés, certains cherchent un entraîneur qui serait capable de prendre les rênes de cette équipe. La candidature de Didier Deschamps amuserait beaucoup Bertrand Latour. « Il parle espagnol Deschamps ou pas ? Je vais me faire défoncer, mais ce n’est pas grave. Est-ce que Deschamps c’est l’idée que l’on se fait d’un entraîneur sur le banc à Madrid ? Je ne suis pas sûr. Il y a, me semble-t-il, dans l’idée du Real Madrid, un certain goût pour l’élégance, le beau jeu, qui ne correspond pas tout à fait à ce que produit Deschamps, il me semble. Mais j’adorerais le voir, ce serait bien, pourquoi pas » déclare le journaliste dans le Canal Football Club.