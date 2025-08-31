Départ du Real Madrid - Mbappé : Une grosse galère annoncée

Kylian Mbappé sort d’une première saison contrastée au Real Madrid. Meilleur buteur de son équipe, il n’a pourtant remporté aucun titre majeur, laissant place aux critiques. Emmanuel Petit, ancien international français, a livré son analyse, pointant autant les difficultés collectives que la pression individuelle qui repose sur les épaules de la star française.
Arrivé avec un statut de superstar, Kylian Mbappé a endossé dès sa première saison au Real Madrid le rôle de leader offensif attendu par les supporters et les observateurs. Pourtant, malgré ses statistiques flatteuses, la saison madrilène s’est soldée par un échec collectif. Aucun trophée majeur n’a rejoint les vitrines de la Casa Blanca, ce qui a nourri la frustration des fans comme des dirigeants. La Ligue des champions, obsession madrilène, s’est encore échappée, tandis que la Liga a échappé au Real Madrid au profit de son rival catalan. Dans ce contexte, la position de Mbappé est devenue paradoxale.
Le départ qui a fait mal à Mbappé
Pour Emmanuel Petit, les critiques visant exclusivement Mbappé sont injustes. L’ancien champion du monde estime que la saison du Real Madrid a surtout été marquée par des manques structurels et des absences de poids comme celle de Toni Kroos au milieu de terrain. « Je ne veux pas céder à la facilité, car malgré les problèmes du Real Madrid la saison dernière, je pense que Mbappé a fait une bonne saison. Il a marqué beaucoup de buts . Mais, malheureusement, il leur manquait des joueurs clés. Trop de blessures, surtout au milieu de terrain. Quand on perd Kroos, quand Modrić n'est plus le même joueur, et qu'on perd aussi des défenseurs, tout se complique. À cela s'ajoutent les conflits d'ego entre Rodrygo, Vinicius, Bellingham et Mbappé, ce qui n'a pas arrangé les choses. À bien des égards, ce fut une saison de transition pour Madrid. Du coup, toute l'attention s'est portée sur Mbappé » a déclaré le champion du monde 1998 à AS.
L'Espagne attend Mbappé
Alors pour Mbappé, cette saison revêt d’une importance particulière. « Certains ont opté pour la facilité, affirmant que les problèmes du Real Madrid étaient de sa faute : « Si nous n'avons pas fait une grande saison, c'est parce que Kylian a quitté le PSG, et que le PSG a gagné la Ligue des champions. » La vérité se situe peut-être entre les deux. Mais aujourd'hui, la pression sur lui est encore plus forte que la saison dernière. Cette saison sera très importante pour lui. Il sait qu'il doit faire quelque chose de plus grand que l'année dernière. Il est venu à Madrid avec un seul objectif : remporter la Ligue des champions et le Ballon d'Or » a confié Petit.