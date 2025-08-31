Départ du Real Madrid - Mbappé : Une grosse galère annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé sort d’une première saison contrastée au Real Madrid. Meilleur buteur de son équipe, il n’a pourtant remporté aucun titre majeur, laissant place aux critiques. Emmanuel Petit, ancien international français, a livré son analyse, pointant autant les difficultés collectives que la pression individuelle qui repose sur les épaules de la star française.

Arrivé avec un statut de superstar, Kylian Mbappé a endossé dès sa première saison au Real Madrid le rôle de leader offensif attendu par les supporters et les observateurs. Pourtant, malgré ses statistiques flatteuses, la saison madrilène s’est soldée par un échec collectif. Aucun trophée majeur n’a rejoint les vitrines de la Casa Blanca, ce qui a nourri la frustration des fans comme des dirigeants. La Ligue des champions, obsession madrilène, s’est encore échappée, tandis que la Liga a échappé au Real Madrid au profit de son rival catalan. Dans ce contexte, la position de Mbappé est devenue paradoxale.

Le départ qui a fait mal à Mbappé Pour Emmanuel Petit, les critiques visant exclusivement Mbappé sont injustes. L’ancien champion du monde estime que la saison du Real Madrid a surtout été marquée par des manques structurels et des absences de poids comme celle de Toni Kroos au milieu de terrain. « Je ne veux pas céder à la facilité, car malgré les problèmes du Real Madrid la saison dernière, je pense que Mbappé a fait une bonne saison. Il a marqué beaucoup de buts . Mais, malheureusement, il leur manquait des joueurs clés. Trop de blessures, surtout au milieu de terrain. Quand on perd Kroos, quand Modrić n'est plus le même joueur, et qu'on perd aussi des défenseurs, tout se complique. À cela s'ajoutent les conflits d'ego entre Rodrygo, Vinicius, Bellingham et Mbappé, ce qui n'a pas arrangé les choses. À bien des égards, ce fut une saison de transition pour Madrid. Du coup, toute l'attention s'est portée sur Mbappé » a déclaré le champion du monde 1998 à AS.