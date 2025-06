Départ du Real Madrid - Mbappé : Il annonce une galère !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa première saison plutôt convaincante en terme de statistiques, Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier. Et selon Laurent Blanc, l'attaquant français a subi de plein fouet la perte d'un élément-clé de l'entrejeu tel que Toni Kroos, qui n'avait pas été remplacé par les dirigeants du Real Madrid après son départ à la retraite.

Mbappé victime du départ de Kroos ?

« Sa première saison ? Bonne. Elle aurait pu être meilleure, certainement. Malheureusement pour lui, il est tombé à un moment où le Real n’était plus dominant en Europe. Depuis cinq ou six ans, le club répondait toujours présent en C1. Là, c’était un peu la fin d’un cycle. Kroos est parti en 2024, Modric maintenant. Malgré tout ça, malgré le temps d’adaptation, il a marqué, et encore marqué. Il découvre aussi un nouveau poste. Avec son talent, je ne me fais aucun souci. Après, il a mis la barre tellement haut que tout le monde s’attend à ce qu’il marque cinq buts par match et soit à 100 % pendant 90 minutes », estime Laurent Blanc dans les colonnes du Parisien.