Kylian Mbappé attaqué par «des idiots», une réponse parfaite à venir ?

C'est ce mercredi que le Real Madrid va débuter sa Coupe du monde des clubs. Une rencontre face à Al-Hilal attend ainsi les joueurs de Xabi Alonso. Ces derniers sont très attendus aux Etats-Unis, à commencer par Kylian Mbappé, qui aura là une occasion de répondre sur le terrain à la Ligue des Champions remportée par le PSG sans lui.

Kylian Mbappé a donc été l'objet de nombreuses moqueries suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions. En réponse à cela, Fred Hermel a expliqué pour AS : « Mbappé a félicité son ancien club avec élégance. Il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas répondu à ces attaques pathétiques. Je ne pense pas qu'il lui ait même traversé l'esprit qu'il aurait pu devoir rester une année de plus à Paris pour remporter sa première Ligue des champions ».

« La meilleure réponse possible aux moqueries de ces idiots »

« Mon compatriote se sent heureux dans sa nouvelle patrie et sait que cette Coupe du Monde des Clubs est un cadeau pour ses ambitions. Remporter, grâce à ses buts, le premier trophée de cette nouvelle compétition et marquer à jamais l'histoire du football est la meilleure réponse possible aux moqueries de ces idiots », a poursuivi le journaliste à propos de Kylian Mbappé.