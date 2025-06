Kylian Mbappé obsédé, la vérité est rétablie !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En gagnant la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé a fait un très grand pas vers le Ballon d’Or. Toutefois, rien n’est encore joué et Kylian Mbappé pourrait semble-t-il encore avoir une infime chance. Le Graal sera-t-il alors pour la star du Real Madrid ? A ce propos, une précision importante a été apportée.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises l’été dernier. Le voilà aujourd’hui au Real Madrid. Le Français a réalisé son rêve et par la même occasion, il a souhaité se rapprocher de sa première Ligue des Champions et de son premier Ballon d’Or. Pour ce qui est du premier trophée, ça ne sera pas pour cette année. En revanche, pour le second, rien n’est encore joué à 100% pour Mbappé.