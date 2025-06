Révolution avec Mbappé : Deschamps confirme !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France continue de tenter de créer un groupe solide. Avec de nombreuses possibilités en attaque, Didier Deschamps semble préférer Kylian Mbappé dans l’axe. Le sélectionneur des Bleus a une nouvelle fois confirmé que l’attaquant du Real Madrid devrait évoluer à ce poste dans les années à venir.

L’avenir de l’équipe de France semble d’ores et déjà assuré, notamment sur le plan offensif. Avec les montées en puissance de Désiré Doué , de Rayan Cherki , Bradley Barcola , ou encore de Michael Olise , Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont parfaitement accompagnés.

« Je vous le dis pour la énième fois, je le considère comme un attaquant axial »

Interrogé par Téléfoot à ce sujet ce dimanche, Didier Deschamps a une fois de plus confirmé que l’avenir de Mbappé se situait en pointe : « Il est en très bonne condition physique. Et dans son rôle de capitaine, il est parfait aussi. Même si je vous le dis pour la énième fois, je le considère comme un attaquant axial. Mais il a marqué son but en étant à gauche. Mais c’est un attaquant axial. »