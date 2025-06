Mbappé : Le Real Madrid a trouvé son remplaçant, c’est une surprise !

À quelques heures de son premier match de Coupe du monde des clubs, le Real Madrid est victime d’une mauvaise nouvelle. Malade, Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entraînement et pourrait ne pas être titulaire contre Al-Hilal ce mercredi. Xabi Alonso aurait toutefois déjà identifié son remplaçant, et son identité a de quoi surprendre.

Le Real Madrid est victime d’un coup dur à quelques heures de son entrée en lice en Coupe du monde des clubs . En effet, Kylian Mbappé n’aurait pas participé à la séance d’entraînement de ce mardi. L’international français serait fiévreux et aurait donc été laissé au repos. Sa présence contre Al-Hilal ce mercredi n’est pas remise en cause pour le moment, mais Xabi Alonso se préparerait à chaque éventualité.

De ce fait, l’entraîneur du Real Madrid aurait peut-être déjà trouvé son remplaçant. Comme le rapporte AS, il s’agirait de Gonzalo Garcia . L’attaquant de 21 ans a terminé meilleur buteur de l’équipe B, qui évolue en troisième division espagnole. Le crack madrilène dispose d’un excellent instinct de buteur, est ambidextre et possède également un excellent jeu de tête.

Le Real Madrid va trancher ce mercredi

À voir si Gonzalo Garcia débutera la rencontre ou non. Le média espagnol précise que le Real Madrid devrait trancher ce mercredi. Si Kylian Mbappé se sent mieux et en état de commencer, il sera alors titulaire. Mais la tendance veut que l’ancien du PSG débute sur le banc pour l’instant. À suivre...