Kylian Mbappé : Le tacle inattendu au Real Madrid !

Le Real Madrid dispose d’un trio d’attaquants composé par Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Les deux premiers cités ne sont pas les premiers à faire les replis défensifs pour le bien de l’équipe, et cet aspect de leur jeu leur est souvent reproché. Sous Xabi Alonso, ce sera terminé et le banc des remplaçants pourrait leur être montré si aucun changement n’est opéré.

Depuis quelque temps, le travail défensif de Kylian Mbappé est pointé du doigt par les observateurs, mais aussi par son ancien entraîneur au PSG : Luis Enrique. Entre les deux quarts de finale de Ligue des champions 2023/2024 contre le FC Barcelone, le coach espagnol avait pesté de son manque de travail défensif en lui faisant une session vidéo montrée par les caméras de Movistar+ pour le documentaire sur Luis Enrique : Vous n’en savez foutre rien.

Xabi Alonso lance une révolution défensive au Real Madrid Après le PSG, Kylian Mbappé s’est dirigé vers le Real Madrid où il a brillé sur le plan statistique avec 31 buts en championnat faisant de lui le Soulier d’or européen. Mais défensivement parlant, son activité irrégulière dans ce secteur de jeu a une fois de plus été soulevée par la presse. Ce qui devrait changer sous Xabi Alonso. Nouvel entraîneur de la Casa Blanca, Alonso souhaiterait resserrer la vis et réclamerait bien plus de mouvements de la part de tous par rapport à Carlo Ancelotti.