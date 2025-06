Real Madrid : Les départs qui dégoûtent Kylian Mbappé !

La rédaction

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas connu les débuts rêvés. Malgré de bonnes statistiques, l’échec collectif du club et le départ de cadres comme Toni Kroos et Luka Modric ont laissé un goût amer à l’international français. Laurent Blanc analyse la situation et reste confiant quant à l’avenir du joueur.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a mis fin à un feuilleton interminable entre lui et le PSG. Si son adaptation à la Maison Blanche a semblé compliquée avec un début de saison assez poussif, l’attaquant de l’équipe de France s’est individuellement réveillé pour finir sur un bel exercice 2024-2025 sur le plan statistique. D’un point de vue collectif, cette saison résonne comme un échec pour Kylian Mbappé et le Real Madrid, avec une deuxième place en championnat et une élimination en quart de finale de la Ligue des champions face à Arsenal.

«C’était un peu la fin d’un cycle» Interrogé dans les colonnes du Parisien, Laurent Blanc s’est exprimé sur la saison de Kylian Mbappé, qu’il considère comme bonne, bien que marquée par certains départs au Real Madrid : « Bonne. Elle aurait pu être meilleure, certainement. Malheureusement pour lui, il est tombé à un moment où le Real n’était plus dominant en Europe. Depuis cinq ou six ans, le club répondait toujours présent en C1. Là, c’était un peu la fin d’un cycle. Kroos est parti en 2024, Modric maintenant. »