PSG/Barcelone : Mbappé, Kimpembe… Ousmane Dembélé met la pression sur le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 23h10 par La rédaction

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone approchent à grands pas. Si les deux clubs annoncent être prêts, Ousmane Dembélé promet un très beau match.

Le PSG et le FC Barcelone s’opposent une nouvelle fois lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Une rencontre très attendue quand on connaît le passif entre les deux clubs, qui se sont affrontés en 2017 (victoire du Barça 6-5 au score cumulé). Les deux équipes se sont rassurées ce week-end après leurs victoires contre l’OGC Nice (2-1) et Alavès (5-1) et sont prêtes à en découdre. Le PSG est déterminé à laver son honneur après l’humiliation de 2017, et semble favori malgré les absences de Neymar et Di Maria. Et pour Ousmane Dembélé, la rencontre promet d’être très belle, alors qu’il affrontera ses coéquipiers en équipe de France Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

« Nous savons que c'est le finaliste de l'édition précédente »