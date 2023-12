Griezmann : Le surprenant hommage du FC Barcelone

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le choc en Espagne opposera le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid. Antoine Griezmann retrouvera son ancien club, avec qui la mayonnaise n'avait pas bien pris. Joueur indispensable de Diego Simeone, même son futur adversaire, Xavi, a eu des mots élogieux envers le numéro 7 des Colchoneros.

Troisième et quatrième avec 31 points chacun, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone vont s'offrir un match qui risque de faire des étincelles. Il faut dire que devant eux, Gérone et le Real Madrid sont en train de s'échapper, avec respectivement 38 et 35 points, dont un match en moins pour le Real Madrid. Antoine Griezmann va surtout retrouver son ancien club, qu'il a quitté en 2021.

«Je ne sais pas pourquoi Griezmann n'a pas réussi au Barça»

Antoine Griezmann réalise un début de saison flamboyant et semble être dans la forme de sa vie. Le natif de Mâcon n'arrête pas d'entendre des mots élogieux à son sujet et les derniers en date sont ceux de Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone : « Je ne sais pas pourquoi (Antoine) Griezmann n'a pas réussi au Barça. Je ne sais pas, parce que je n'étais pas là avec lui. Je n'ai pas été son coéquipier. Je n'ai pas été son entraîneur. Je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il vit un moment extraordinaire. »

«Je pense que c'est grand joueur»