Horaire, équipes, diffusion TV… Toutes les infos sur Barcelone - Porto

Thibault Morlain

Ce mardi, pour la 5ème journée des poules de Ligue des Champions, on aura notamment l’occasion de retrouver le FC Barcelone. Les hommes de Xavi accueillent le FC Porto pour une rencontre entre les deux leaders du groupe H. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce Barcelone-Porto.

Après 3 victoires en 3 matchs de Ligue des Champions, le FC Barcelone s’était incliné lors de la dernière journée face à Donetsk. Pour les hommes de Xavi, il faudra donc retrouver le goût de la victoire ce mardi, mais cela ne sera pas simple. En effet, les Catalans auront face à eux les Portugais du FC Porto, qui comptent eux aussi 9 points en 4 journées. On aura donc le droit à un choc en haut du groupe H. Rendez-vous donc à 21h pour le coup d’envoi de cette rencontre qui se disputera au Stade olympique Lluís Companys et qui sera retransmise sur BeIN Sports 1 .

Quelles équipes pour Barcelone - Porto ?

Pour ce choc entre les deux leaders du groupe H, le FC Barcelone va devoir faire avec certains absents. Bien évidemment, Xavi devra faire sans Gavi, dont la saison est déjà terminée, mais les Blaugrana n’auront également pas à disposition leur gardien, Marc-André ter Stegen, pas encore remis à 100%. Par conséquent, comme rapporté par Mundo Deportivo , Barcelone pourrait se présenter avec l’équipe suivante : Pena - Cancelo, Martinez, Araujo, Koundé - Pedri, De Jong, Gündogan - Félix, Lewandowski, Raphinha.



En face, le FC Porto aura également de sérieux arguments à faire valoir pour tenter d’accrocher le FC Barcelone en Espagne. Voilà quel pourrait être le 11 de Sergio Conceiçao : Costa - Sanchez, Cardoso, Grujic, Joao Mario - Galeno, Varela, Eustaquio, Pepe - Evanilson, Taremi.

🚨 The squad for #BarçaPorto! pic.twitter.com/sVXnKGEm0Q — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 28, 2023

La qualification pour les 8èmes de finale

Et cette rencontre entre le FC Barcelone et le FC Porto est plus importante que jamais pour les deux équipes puisqu’il y a en effet une qualification pour les huitièmes de finale au bout. En effet, ce mardi soir, l’équipe qui l’emportera validera son ticket pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition que le FC Barcelone n’a plus atteint depuis 3 ans maintenant. Nul doute donc que les joueurs de Xavi auront à coeur d’assurer leur qualification dès ce mardi. Et quoi de mieux que le faire à domicile. De plus, cela permettrait aux Blaugrana d’arriver en confiance avant le choc du week-end face à l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann.