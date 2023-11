Deux joueurs du PSG bientôt à Barcelone ? La mèche est vendue !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone va être privé de Gavi pendant le reste de la saison. Un énorme couac pour Xavi Hernandez. Et alors qu’il est question d’un éventuel prêt de Fabian Ruiz ou de Carlos Soler cet hiver au Barça, l’entraîneur du club blaugrana a vendu la mèche.

Pendant la trêve internationale de ce mois de novembre, Gavi a été victime d’une rupture complète du ligament antérieur de son genou droit. Ce qui l’oblige à faire une croix sur la fin de la saison que ce soit avec le FC Barcelone et la sélection espagnole et ce, bien qu’il aurait pu participer à l’Euro avec La Roja.

Fabian Ruiz ou Carlos Soler pour remplacer Gavi au Barça ?

Mundo Deportivo a récemment fait savoir qu’afin de combler le vide que va laisser Gavi au sein de l’effectif de Xavi Hernandez, le comité de direction du FC Barcelone prendrait en considération le fait d’attirer Fabian Ruiz ou bien Carlos Soler, deux joueurs du PSG. Cependant, Xavi a annoncé la couleur en conférence de presse : Gavi est irremplaçable.

«C'est un joueur irremplaçable en raison de la passion, de l'envie et du courage qu'il met»