Dembélé : «L’erreur» qui lui a coûté cher

A Barcelone, Ousmane Dembélé a passé les six premières années de sa vingtaine. Une arrivée très jeune donc pour y remplacer Neymar qui avait un an de plus que lui quand il avait signé. Et les blessures ne l’ont pas aidé, engendrant des erreurs de la part du Barça selon son ancien directeur sportif.

Le FC Barcelone a été pris de court. Un an seulement après sa prolongation de contrat, Neymar décidait à la surprise générale de s’en aller au début du mois d’août 2017. Le Paris Saint-Germain levait la clause libératoire de 222M€ présente dans son contrat de l’époque au Barça. De quoi forcer le club blaugrana de lui dénicher un successeur sur le marché des transferts : Ousmane Dembélé.

«Ousmane est arrivé trop jeune à Barcelone» Ayant fait sensation pendant toute la saison au Borussia Dortmund, sa première après s’être révélé dans l’équipe première de son club formateur qu’est le Stade Rennais, Ousmane Dembélé débarquait à seulement 20 ans au FC Barcelone pour combler le vide laissé par la star brésilienne. Trop tôt d’après Robert Fernandez, ancien directeur sportif du Barça. « Ousmane est arrivé trop jeune à Barcelone ».