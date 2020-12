Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Quique Setién n'en a pas terminé avec le Barça !

Publié le 1 décembre 2020 à 15h00 par Th.B.

Vendredi, soit trois mois après le licenciement de Quique Setién, un accord entre les deux parties a été conclu pour officialiser la chose. Mais l’ancien entraîneur du FC Barcelone n’est pas satisfait de ses indemnités et l’a fait savoir.

Les semaines se suivent et les galères semblent se succéder pour le FC Barcelone. En raison d’une pression trop forte, Josep Maria Bartomeu a été contraint de déposer sa démission à la fin du mois d’octobre avec l’intégralité de sa direction. Depuis, Carles Tusquets, le président par intérim en attendant les prochaines élections présidentielles qui se dérouleront le 24 janvier prochain, serait parvenu tant bien que mal à trouver un accord de principe avec les joueurs et salariés du FC Barcelone pour une réduction des salaires afin de permettre au club de rebondir. Néanmoins, comme la Catalunya Radio le révélait dimanche, Quique Setién aurait décidé de poursuivre le FC Barcelone en raison d’une rupture de contrat pas aux normes et aux attentes de l’entraîneur du Barça qui a été licencié en août dernier. Et le principal intéressé a confirmé cela.

« Le Barça ne m'a pas dédommagé et ne m'a rien offert »