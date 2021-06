Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le message poignant de Dembélé après sa blessure !

Publié le 22 juin 2021 à 21h00 par D.M.

Forfait pour le reste de l'Euro en raison d'une nouvelle blessure au biceps fémoral, Ousmane Dembélé s'est exprimé, ce mardi soir, sur les réseaux sociaux.

Décidément, Ousmane Dembélé ne parvient pas à se défaire des blessures. Touché à de nombreuses reprises ces derniers mois, l’international français s’est blessé lors de la rencontre opposant l’équipe de France à la Hongrie. Le joueur du FC Barcelone a passé des examens médicaux qui ont révélé une lésion importante du biceps fémoral droit. Ousmane Dembélé a été contraint de déclarer forfait pour le reste de l’Euro et va devoir passer par la case opération. Une absence de quatre mois est évoquée pour l’ancien joueur rennais. Alors qu’il a quitté Budapest lundi soir, Dembélé a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

« Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait »