Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann lâche un message lourd de sens sur sa situation !

Publié le 11 mars 2021 à 10h00 par B.C.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à faire l’unanimité. Auteur d’une bonne prestation sur la pelouse du PSG (1-1) ce mercredi malgré l’élimination de son équipe, l’international français s’est prononcé sur sa situation en Catalogne.

Arrivé à l’été 2019 pour 120M€, Antoine Griezmann était très attendu au FC Barcelone, mais le champion du monde tricolore peine à s’imposer en Catalogne. L’arrivée de Ronald Koeman semble néanmoins faire du bien à l’attaquant qui, après un début de saison compliqué, trouve peu à peu sa place dans l’équipe-type catalane. Aligné sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir face au PSG (1-1), Antoine Griezmann s’est ainsi montré important dans le jeu, malgré l’élimination du club culé. Interrogé après la rencontre, l’attaquant de 29 ans reconnaît que sa situation s’est améliorée après des mois très compliqués.

« Avec Ronald Koeman et les joueurs du vestiaire, ça va beaucoup mieux »