Barcelone - Malaise : Ce choix fort de Koeman qui fait réagir le vestiaire du Barça !

Publié le 9 novembre 2020 à 9h00 par T.M.

Débarqué cet été au FC Barcelone en provenance de la Juventus, Miralem Pjanic n’a pas été un énorme temps de jeu sous les ordres de Ronald Koeman. De quoi éveiller les interrogations en interne.

Au terme d’un long feuilleton, Miralem Pjanic a fini par rejoindre le FC Barcelone lors du dernier mercato. Un rêve pour le Bosnien qui entend bien briller en Catalogne. « Aujourd’hui je suis à Barcelone, pour moi le plus grand club qui existe. J’ai toujours rêvé d’y jouer. Mais aujourd’hui, je ne veux pas juste me contenter d’être au Barça. Je veux laisser une empreinte, et j’espère que j’aurais l’opportunité d’y arriver », a confié Pjanic ce dimanche au CFC . Toutefois, pour le moment, c’est loin d’être le cas pour l’ancien de la Juventus qui se voit accorder que de rares minutes par Ronald Koeman pour démontrer ce qu’il sait faire…

Le vestiaire du Barça intrigué