Zinédine Zidane de retour : La surprise en direct !

L'équipe de France va vivre une année inhabituelle. En place depuis 2012, Didier Deschamps n'a pas attendu la fin de son contrat pour annoncer son départ. Le sélectionneur a annoncé qu'il laisserait sa place après le prochain Mondial aux Etats-Unis. Une situation qu'il faudra gérer, alors que l'ombre de Zinédine Zidane plane sur les Bleus.

« Je suis un peu surpris »

« Je crois que Didier a annoncé son arrêt un an et demi avant, et je pense que c’était quand même dans une période où il sentait qu’il n’avait plus du tout la côte. Tout le monde discutait d’un changement, et il a anticipé les choses en annonçant : ‘vous voulez que je parte, eh bien je vais vous annoncer la bonne nouvelle, je vais partir dans un an et demi’. Mais là où je suis un peu surpris, c’est qu’on n’a pas n’importe qui derrière la porte… On a Zinedine Zidane » a confié l’ancien coach de l’OM.