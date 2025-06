Zidane : «J’ai envoyé balader», la terrible révélation…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est sans club depuis le printemps 2021, mais avait partagé son désir de devenir sélectionneur de l’équipe de France seulement un an plus tard avant le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar qui a valu une prolongation de contrat à Didier Deschamps. Par la suite, le président de la Fédération française de football à l’époque avait parlé de manière crue de Zidane en réponse à une question d’un journaliste. Deux ans plus tard, Noël Le Graët a fait son mea culpa.

En janvier 2023, quelques jours après le terrible dénouement de l’épopée de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022, avec une défaite en finale aux tirs au buts face à l’Argentin (3-3 puis 2-4), Didier Deschamps signait une prolongation de contrat. Grâce à cette opération, le sélectionneur en place depuis 2012 assurait sa place jusqu’au terme du Mondial 2026. Et c’est tout, puisque Deschamps a communiqué qu’il ne rallongerait pas son aventure pendant l’opération Pièces Jaunes en janvier dernier.

«J’en ai rien à secouer» Cette décision de lui offrir un nouveau contrat juste après la Coupe du monde 2022 alors que Zinedine Zidane avait évoqué son rêve bleu en interview avec L’Équipe en juin de la même année avait suscité de vives réactions dans la presse. Au point où le président de la Fédération française de football de l’époque s’en était agacé en lâchant la punchline suivante. « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club ». Une annonce cash qui n’avait pas du tout plus à Kylian Mbappé. Le Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 avec 8 buts avait alors publié un post sur X vu plus de 80M de fois en moins de 24h, entraînant quelques jours plus tard le départ de Noël Le Graët après 11 ans de présidence à la FFF. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ».