Zidane - Équipe de France : Un gros chèque proposé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le grand favori pour reprendre le flambeau de Didier Deschamps dans un an sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane semble d'ailleurs faire de cet objectif une priorité absolue. Marcel Desailly révèle d'ailleurs que son ancien coéquipier chez les Bleus auraient refusé un énorme chèque proposé par deux gros clubs anglais afin de se focaliser sur l'équipe de France...

Didier Deschamps a officialisé en janvier dernier son futur départ de l'équipe de France (après la Coupe du Monde 2026), et c'est donc Zinedine Zidane qui devrait, sauf énorme surprise, venir lui succéder dans un an. D'ailleurs, dans un entretien accordé à MARCA, Marcel Desailly fait une grosse révélation au sujet de Zidane et affirme qu'il a refusé des offres colossales en Premier League afin d'attendre patiemment son heure chez les Bleus.

« Il a refusé le chèque en blanc de Manchester United et Chelsea » « Zidane a refusé le chèque en blanc de Manchester United et Chelsea : il est prêt à entraîner la France, il ne prend pas de décisions en fonction de l'argent, rien ne change pour lui, et je sais qu'en privé, il ne changera pas son mode de vie. Il aime voyager et est toujours concentré sur l'équipe de France », lâche l'ancien défenseur de l'équipe de France au sujet de Zinedine Zidane.