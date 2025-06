Zidane - Messi : L’étonnante révélation d’un rappeur !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or 1998, Zinédine Zidane a inspiré toute une génération de jeunes, à la fois en France mais également à l’étranger. Dernièrement, c’est le rappeur espagnol Bnet qui s’est exprimé au sujet de « Zizou », affirmant qu’il préférait que sa carrière ressemble davantage à celle du Français plutôt qu’à celle de Lionel Messi. Explications.

Toujours éloigné du monde du football en attendant possiblement de prendre les rênes de l’équipe de France en 2026, Zinédine Zidane continue d’alimenter sa légende. L’icône absolue du football français est régulièrement cité par de nombreuses personnalités, et notamment dans le rap français et étranger.

« Je n'ai jamais voulu être Messi, mon préféré a toujours été Zidane »

Ayant marqué l’histoire du Real Madrid entre 2001 et 2006 en tant que joueur, puis lors de deux passages en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane jouit d’une certaine réputation en Espagne. Récemment, le rappeur Bnet s’est exprimé sur son admiration pour le Français, affirmant qu’il préférait lui ressembler plutôt qu’à Lionel Messi. « La vérité est que je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, mais je suis très reconnaissante. Pour moi, c'est une source de fierté et je pense que cela correspond à ma personnalité. Je n'ai jamais voulu être Messi, mon préféré a toujours été Zidane », a confié ce dernier auprès de AS au moment d’évoquer sa carrière.