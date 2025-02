Zidane en équipe de France : Mbappé annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France en 2026, Zinedine Zidane devrait donc y diriger un certain Kylian Mbappé. Et ce dernier, qui a toujours clamé son admiration pour l'ancien numéro 10 des Bleus, n'a pas manqué de lui rendre un bel hommage mercredi soir. De quoi annoncer la couleur avant leur probable collaboration en sélection...

Présent dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu mercredi soir pour le barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-1), Zinedine Zidane a donc assisté au festival de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Et il a d'ailleurs semblé stupéfait au moment du deuxième but inscrit par l'attaquant de l'équipe de France.

« Zidane, une idole pour moi »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé a justement évoqué cette réaction : « Zidane a souri pour mon but ? Zizou est une idole pour moi en tant que Français et maintenant en tant que joueur du Real Madrid. Si Zizou sourit pour mon match, je suis l’homme le plus heureux du monde », a lâché l'attaquant du Real Madrid.

Des éloges avant les Bleus ?

Vous l'aurez donc compris, Kylian Mbappé a Zinedine Zidane dans son coeur. Une estime mutuelle qui promet déjà une belle association si le coach français venait à effectivement à prendre la succession de Didier Deschamps en 2026 à la tête de l'équipe de France.