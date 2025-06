Zidane - Deschamps : Le coup de tonnerre réclamé !

Didier Deschamps l'a annoncé : il quittera l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Après, c'est Zinedine Zidane qui pourrait le remplacer à la tête des Bleus. Il faut donc être encore un peu patient pour le départ de DD. Mais voilà que Frédéric Hermel aimerait lui voir l'actuel sélectionneur français démissionner après la défaite face à l'Espagne.

Ayant remporté la Ligue des Nations en 2021, l' équipe de France ne soulèvera pas ce trophée cette année. En effet, les Bleus de Didier Deschamps se sont inclinés ce jeudi soir face à l' Espagne en demi-finale. Le scénario a été fou et ça s'est soldé sur un 5-4 en faveur de la Roja. Ça aurait toutefois pu être une humiliation plus lourde pour les Français, qui perdaient de 4 buts à un moment du match. Une performance qui a alors valu à Didier Deschamps des critiques, au point qu'on réclame même sa démission dès aujourd'hui, lui qui a annoncé son départ de l' équipe de France pour 2026.

Et c'est Frédéric Hermel qui a exigé le départ de Didier Deschamps à la suite de la défaite de l' équipe de France face à l' Espagne . Dans sa chronique pour AS, le journaliste a écrit : « Je ressens du désespoir. De la colère. Un sentiment d'impuissance. J'ai envie de renvoyer Didier Deschamps chez lui, à Bayonne, au Pays basque français. Si le sélectionneur français avait un peu de respect pour lui-même, il rédigerait sa lettre de démission ce matin et la remettrait à Philippe Diallo, le président de la fédération ».

« Deschamps est un homme du passé »

« Je suis sûr qu'il ne le fera pas. Parce qu'il se sent tout-puissant et sait se vanter de son CV. Certes, il a été un bon entraîneur, mais cela fait longtemps qu'il n'a plus semblé influencer le jeu des Bleus. Deschamps est un homme du passé qui a déjà annoncé son départ après la prochaine Coupe du monde, et pourtant il continue de s'accrocher à un poste qui ne lui convient plus », a ensuite enchainé Frédéric Hermel, remonté donc contre Didier Deschamps qu'il voudrait ainsi voir partir dès maintenant. Pour ensuite laisser la place à Zinedine Zidane ?