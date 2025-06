Doué et Barcola : Le bagarre qui agace Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont de plus en plus présents en équipe de France. Ils sont cinq à représenter le club de la capitale chez les Bleus pendant ce rassemblement du mois de juin dont Désiré Doué et Bradley Barcola. Toutefois, leur concurrence en club ne fait pas les affaires de Didier Deschamps...

Entre Désiré Doué et Bradley Barcola, Luis Enrique a alterné en cette fin de saison bien que le premier cité ait plus souvent eu la primeur à ses yeux lors des grands rendez-vous. Pour la finale de la Ligue des champions, Doué fut encore privilégié par le coach du PSG et l’attaquant capé d’une sélection en équipe de France lui a bien rendu avec un doublé et une passe décisive contre l’Inter (5-0).

«Je préfère avoir dix joueurs de deux clubs que dix joueurs de huit clubs» Cette concurrence entre les deux attaquants de l’équipe de France au PSG pour accompagner Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque de l’équipe de Luis Enrique. Une bataille qui dessert le sélectionneur des Bleus qui s’est confié à The Athletic à ce sujet. « Si vous avez sept ou huit joueurs, ou un milieu de terrain entier, qui jouent tous pour le même club, tant mieux. Je préfère avoir dix joueurs de deux clubs que dix joueurs de huit clubs. Ils ont une compréhension automatique et ce qu'ils font avec leur club sert à l'équipe nationale, mais ce n'est pas toujours le cas ».