Zidane - Deschamps : La FFF vend la mèche, «ce sera...»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent sur France 2 ce dimanche, Philippe Diallo a, une fois n'est pas coutume, été interrogé sur le successeur de Didier Deschamps ainsi que sur la rumeur Zinédine Zidane. Et une nouvelle fois, le président de la Fédération française de football a réclamé de la patience tout en indiquant que ce serait « un grand sélectionneur ».

Le feuilleton ne fait que débuter. Depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ après la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, les rumeurs autour de sa succession sont intenses. Et dans ce dossier, tous les chemins mènent à Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, le champion du monde 1998 fait office de grandissime favori pour s’installer sur le banc des Bleus l’année prochaine. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte » avait indiqué Zizou dimanche dernier au cours d'un évènement organisé par Adidas. Mais pour l’heure, Philippe Diallo refuse d’en dire plus par respect pour le travail de Didier Deschamps et, certainement, aussi pour éviter de perturber les joueurs.