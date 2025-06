Cherki : Zinedine Zidane confirme !

Sacré meilleur dribbleur de Ligue 1 pour la saison 2024-2025, Rayan Cherki a reçu les louanges d’Eden Hazard mais aussi d’une légende : Zinédine Zidane. Le probable futur sélectionneur des Bleus salue la saison de l'ex-Lyonnais, désormais à Manchester City, et confirme que cette récompense est amplement méritée pour un joueur aussi talentueux.

«Il le mérite»

Le probable futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, s’est exprimé pour Téléfoot sur ce trophée donné à Rayan Cherki et confirme que l'internation français le mérite : « C’est bien de penser à ça. Les passionnés ne te diront jamais le contraire, de toute façon. Et comme je suis un passionné, j’aime le jeu, j’aime ça. Et c’est bien qu’il ait gagné, parce qu’il a fait une belle saison. Et il le mérite. »