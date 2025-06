Zinedine Zidane : L’annonce «formidable» lâchée à Paris !

Il y a quelques jours de cela, lors d’un événement à Paris avec Adidas, son sponsor, Zinedine Zidane avait lâché une grande annonce concernant sa volonté d’entraîner l’équipe de France. Bien évidemment, ces propos n’étaient clairement pas passés inaperçus et sont remontés jusqu’aux oreilles de Philippe Diallo. De quoi d’ailleurs fait plaisir au président de la FFF.

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur de l’ équipe de France ? Avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, la nomination de l’ancien entraîneur du Real Madrid semble une évidence. Rien n’est encore officiel, mais voilà que Zizou n’avait pas caché son envie de diriger les Bleus. Dernièrement, lors d’un événement sur les Champs-Elysées à Paris, Zidane avait fait savoir : « L’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens. Donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente ».

Les propos de Zinedine Zidane avaient alors fait du bruit. Et ce dimanche, pour le JDD, Philippe Diallo a rebondi sur ce qu’avait pu dire le champion du monde 1998 avec l’ équipe de France . « Je me réjouis qu’un grand joueur et un grand entraîneur ait un appétit d’équipe de France aussi fort. C’est formidable », a fait savoir le président de la FFF .

« Le moment venu, je serai prêt »

Rien n’est cependant encore officiel pour Zinedine Zidane et l’équipe de France. Quand cela pourrait-il être annoncé ? « Le moment venu, je serai prêt. Il faut d’abord passer les qualifications de la Coupe du monde cet automne, puis la jouer l’été prochain. Je proposerai ensuite, à ce moment là, le successeur de Didier Deschamps. J’ai toujours respecté le plus possible le travail effectué par l’équipe de France pour qu’elle obtienne les meilleurs résultats possibles. Elle doit évoluer dans la plus grande sérénité. Je me prépare sans précipiter les choses, nous avons encore un peu de temps », a expliqué Philippe Diallo.