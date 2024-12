Zidane - Deschamps : C'est déjà terminé pour l'équipe de France ?

Amadou Diawara

Depuis la fin de son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane espère prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France. Toutefois, l'actuel sélectionneur des Bleus a été prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde au Qatar. Et à en croire Jérôme Rothen, Didier Deschamps rempilera une nouvelle fois dans deux ans s'il le souhaite.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il rêve de prendre les rênes de l'équipe de France, le Ballon d'Or 98 a patienté jusqu'à la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, alors que les Bleus ont disputé la finale de la compétition, Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026.

Zidane veut prendre la place de Deschamps

Malgré la prolongation de Didier Deschamps avec la FFF, Zinedine Zidane n'a pas repris du service ailleurs. En effet, l'ancien coach du Real Madrid espérerait toujours prendre la succession de son ancien coéquipier en Bleu. Toutefois, Zinedine Zidane pourrait vivre une nouvelle désillusion après la Coupe du Monde 2026. Du moins c'est ce qu'a affirmé Jérôme Rothen ce vendredi.

«S'il veut rester, il restera après la Coupe du Monde»

« On a l'impression que Didier Deschamps décide de son avenir. S'il veut rester, il restera après la Coupe du Monde 2026. Je veux bien que Philippe Diallo nous parle de la sélection de Zinedine Zidane ou d'autres, mais pour moi, ça c'est du blabla ; et c'est surtout 10% par rapport à tout ce qu'il doit amener pour révolutionner le football français, qui part en vrille au niveau sportif et au niveau de l'image », a pesté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport. Zinedine Zidane n'a pas qu'à croiser les doigts pour que Didier Deschamps décide de lui-même de quitter le navire bleu.