Une polémique éclate, il met les choses au point pour l’équipe de France

Arnaud De Kanel

Depuis jeudi, Houssem Aouar a choisi de représenter l'Algérie. Le milieu de terrain de l'OL a fait polémique après avoir déclaré qu'il regrettait d'avoir défendu les couleurs de la France auparavant. Pour lui, il s'agit d'un énorme imbroglio et en aucun cas il souhaitait dire cela.

Houssem Aouar et l'équipe de France, c'est fini. Dorénavant, il représentera l'Algérie si Djamel Belmadi décide de lui faire appel. Mais en expliquant son choix à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Fennecs , le joueur de l'OL concédait regretter d'avoir porté le maillot de l'équipe de France plutôt que celui de l'Algérie. Des propos qui ont suscité l'indignation dans l'Hexagone, notamment à l'OL où les supporters l'ont copieusement sifflé à son entrée vendredi face à Nantes. Houssem Aouar a voulu rétablir la vérité pour Téléfoot .

«C’est pas ce que j’ai voulu dire»

« J’ai dit regretter d’avoir porté le maillot bleu ? Non pas du tout. C’est pas ce que j’ai voulu dire. Ça a été mal repris et compris. Ce que j’ai dit c’est que j’avais eu le regret de pas avoir choisi l’Algérie plus tôt. Ce n’est pas un choix contre la France, pas du tout loin de là », a expliqué Houssem Aouar.

«C’est tout simplement dommage»