Thierry Henry dit stop, l’annonce fracassante !

Si l’équipe de France s’était qualifiée pour la Coupe du monde 2010, Thierry Henry s’était retrouvé dans l’oeil du cyclone suite à celle-ci. La raison ? Sa main qui a été fatale à l’Irlande lors des barrages. Derrière, le déferlement a été terrible sur Thierry Henry, à tel point qu’il a même voulu arrêter avec les Bleus.

Buteur salvateur de l’équipe de France face à l’Irlande, William Gallas avait toutefois profité d’une main non sifflée de Thierry Henry. Cette action avait alors déclenché une vive polémique et la légende d’Arsenal a été la cible de très nombreuses critiques et insultes. Et voilà que ça aurait pu avoir de grosses répercussions…