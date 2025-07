PSG : L’histoire d’amour avec Thierry Henry !

Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG a réalisé une saison dernière exceptionnelle. Alors que cela s’est soldé par des titres, dans le jeu, l’équipe de Luis Enrique a été impressionnante. Le club de la capitale a ainsi séduit de très nombreux observateurs. Ça a notamment été le cas de Thierry Henry, qui n’a pas caché son amour pour le jeu proposé par le PSG.

La saison qui s’est achevée restera donc historique pour le PSG . Si le club de la capitale a une nouvelle fois tout raflé sur la scène française, il s’est surtout enfin offert sa première Ligue des Champions. 14 ans après l’arrivée du Qatar, le PSG se trouve désormais sur le toit de l’Europe, ayant également échoué en finale de la Coupe du monde des clubs. Tout cela a bien évidemment été le résultat de performances impressionnantes tout en proposant une façon de jouer très séduisante. On a ainsi clairement ressenti la patte Luis Enrique , pour le plus grand bonheur de Thierry Henry .

« C’est ce que j’aime avec le PSG »

Cette saison, nombreux ont été ceux qui ont apprécié regarder le PSG jouer. Ça a été le cas de Thierry Henry qui a expliqué dans une interview pour Men in Glazers : « Ils sont bons avec le ballon. Mais pour moi, ils sont meilleurs sans le ballon. Et vous gagnez des matchs comme ça. Il y a deux phases dans un match : quand vous avez le ballon et quand vous n’avez pas le ballon. Et quand vous n’avez pas le ballon, tout le monde doit courir. Vous pouvez peut-être avoir un joueur qui peut faire un peu moins d’efforts, mais ce joueur doit marquer deux, trois ou quatre buts et vous faire gagner. Sinon, tout le monde doit courir. C’est ce que j’aime avec le PSG. C’est contagieux. Ils vous font aimer le pressing ».