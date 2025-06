Rayan Cherki en Algérie : La nouvelle bombe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE dimanche, Rayan Cherki se confiait sans détour sur la sélection algérienne en niant tout contact avec la Fédération, lui qui a finalement opté pour l'équipe de France où il vient d'être convoqué pour la première fois. Mais le journaliste Romain Molina relance cet épineux feuilleton Cherki en Algérie avec de nouvelles révélations.

C'est désormais officiel, Rayan Cherki (21 ans) portera les couleurs de l'équipe de France et non de l'Algérie pour son futur international. Ce dossier a fait débat pendant plusieurs années, mais l'attaquant de l'OL a finalement opté pour les Bleus avec qui il vit actuellement son tout premier rassemblement. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE dimanche, Cherki a clairement affirmé n'avoir jamais eu de contacts concrets avec l'Algérie par le passé.

Cherki nie les discussions avec l'Algérie « Pour être franc et sincère, je n’ai jamais eu de contacts officiels avec les deux sélections. Avant que je ne débute ma carrière, en 2019, mon père a pu croiser Djamel Belmadi, via un ami en commun, lors d’un de ses passages à Lyon. Mais depuis, les seules personnes qui ont pu m’en parler, ce sont deux ou trois joueurs que je connais personnellement, et il y a quelques semaines Paolo Rongoni (préparateur physique de la sélection algérienne), que j’ai côtoyées à Lyon. Mais je n’ai jamais parlé avec un sélectionneur ou un président d’une autre Fédération, aucun n’a même essayé de me joindre », a lâché Rayan Cherki. Et pourtant...