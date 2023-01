Procédure ouverte après la finale de la Coupe du Monde, l'Argentine risque gros

Amadou Diawara

Lors des festivités après la finale de la Coupe du Monde face à la France, les Argentins s'en sont pris à Kylian Mbappé, n'hésitant pas à le chambrer à plusieurs reprises. Et les agissements de la bande à Lionel Messi n'ont pas été du gout de la FIFA, qui a ouvert procédure disciplinaire à l'encontre de la fédération albiceleste de football.

Au Qatar, la Coupe du Monde s'est jouée entre l'Argentine et la France. Et malgré la folle remontée des Bleus de Kylian Mbappé, l' Albiceleste de Lionel Messi est parvenue à s'imposer à l'issue de la séance des tirs-au-but.

Mercato - PSG : «Zidane n'a pas été contacté directement, mais...» https://t.co/Jg3KM4p2qF pic.twitter.com/QNdij27sx1 — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

La FIFA ouvre une procédure à l'encontre de l'Argentine

Auréolé de son titre de champion du monde, l'Argentine a été meilleure que la France sur le terrain, mais pas du tout en terme de fair-play. Mené par un Emiliano Martinez surexcité, les Albicelestes ont chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises après la finale de la Coupe du Monde. Des agissements qui n'ont pas échappés à la FIFA.

L'Argentine bientôt sanctionnée après la finale contre la France ?