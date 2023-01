Après les attaques de Le Graët, Zidane a annoncé sa prochaine destination

Amadou Diawara

Après avoir prolongé Didier Deschamps jusqu'en juillet 2026, Noël Le Graët s'en est pris à Zinedine Zidane. Clashé par le président de la FFF, le Ballon d'Or 98 a d'ores et déjà choisi sa prochaine destination. Comme il l'aurait confié à Lionel Charbonnier, Zinedine Zidane envisagerait de rejoindre la Juventus, l'un de ses clubs de coeur, ou de prendre les rênes d'une autre sélection.

En fin de contrat le 31 décembre, Didier Deschamps s'est offert le droit de prolonger avec la FFF. En atteignant la finale de la Coupe du Monde au Qatar, le sélectionneur français a convaincu Noël Le Graët de lui soumettre un contrat qui court jusqu'en juillet 2026. Un bail que Didier Deschamps a logiquement accepté. Au grand dam de Zinedine Zidane, qui postulait pour le poste. Et pour ne pas arranger les affaires du Ballon d'Or 98, il a été attaqué gratuitement par Noël Le Graët sur les ondes de RMC Sport . Snobé et clashé par le président de la FFF - qui est actuellement mis à l'écart - Zinedine Zidane sait tout de même comment rebondir.

PSG : Une très bonne affaire à 0€ ? https://t.co/7j9IEorXhd pic.twitter.com/cngPwHNb0D — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

«L'Angleterre, il n'ira pas»

Selon Lionel Charbonnier, Zinedine Zidane devrait rejoindre la Juventus ou devenir sélectionneur d'ici peu. « (Zinedine) Zidane est à un tournant. Ça fait un an et demi qu'il n'entraine pas. Il voulait l'équipe de France. Il sort du Real et maintenant, il est obligé de prendre une équipe extraordinaire, au minimum le PSG. (...) Le problème maintenant, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'attendre l'équipe de France, sinon il va être oublié pendant les cinq ans où il n'aura pas exercé. L'Angleterre, il n'ira pas. Par contre, il y a l'Italie où il peut retrouver un club pour lequel il a des attaches : la Juventus », a affirmé le champion du monde 98 dans Rothen s'enflamme .

«Il va aller à la Juve, ou prendre une sélection nationale»