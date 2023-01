Zidane - Deschamps : «Tu n’es pas obligé d’être pote»

La rédaction

Depuis les propos insultants de Noël Le Graët à son encontre, Zinédine Zidane est au cœur de la polémique. Avec la prolongation de Didier Deschamps sur le banc de l'Equipe de France, leur relation tendue a refait surface. Rivalité sportive pour certains, véritable conflit pour d'autres, Pascal Olmeta préfère tempérer la situation et estime que des coéquipiers n'ont pas nécessairement besoin d'être amis.

«Tu n’es pas obligé d’être pote avec tout le monde»

Dans un entretien accordé au Parisien , Pascal Olmeta s'est attardé sur la relation entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane : « J’entends dire à droite ou à gauche qu’ils ne s’aiment pas. Ça me fait sourire. Ce sont avant tout deux grands sportifs, deux hommes intelligents. Ils ont de la considération l’un pour l’autre. Après un vestiaire représente une communauté d’individus. Tu n’es pas obligé d’être pote avec tout le monde. C’est comme ça », a expliqué l'ancien gardien de but de l'OM, visiblement agacé des nombreuses déclarations qui parlent d'une relation exécrable entre les deux champion du monde 98.

