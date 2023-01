Zidane - Deschamps : «Ils ne vont pas partir en vacances ensemble»

Thibault Morlain

Suite à la polémique suscitée par les propos déplacés de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, les relations fraiches entre Didier Deschamps et Zizou font à nouveau énormément parler. Malgré leur titre de champion du monde remporté en 1998 en commun, les deux Français seraient loin d’être les meilleurs amis du monde. Un proche de Zidane et Deschamps confirme, apportant toutefois quelques nuances sur cette relation.

Avec les questions autour du poste de sélectionneur de l’équipe de France ainsi que la polémique générée par Noël Le Graët, la relation entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps s’est retrouvée au centre des discussions. Chacun a son mot à dire à propos des rapports entre les deux champions du monde 1998. Certains les dépeignent comme n’étant pas les meilleurs amis du monde, mais ces dernières heures, Deschamps a tenu à répondre à ces tensions annoncées avec Zidane.

« J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui »

« La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente dans le football et le sport français », a alors assuré Deschamps sur Zidane.

« Ce ne sont pas des amis, mais ils ont un respect mutuel »