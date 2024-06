«Pas de problème», Mbappé déjà fixé après sa blessure ?

Axel Cornic

Star de l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait rater les prochaines rencontres de l’Euro 2024. Il a en effet été victime d’une fracture du nez en toute fin de rencontre face à l’Autriche (1-0) et s’il semble vouloir être présent dès le prochain contre les Pays-Bas, grâce notamment à un masque de protection qui devrait être fait sur mesure.

L’équipe de France a réussi son entrée en lice à l’Euro 2024, avec une victoire face à l’Autriche dans le groupe D. Mais ce mardi, tout le monde parle de Kylian Mbappé et de sa fracture au nez, qui pourrait compromettre la suite de la compétition.

Un masque pour Kylian Mbappé

Tout le monde se demande quand et surtout comment le capitaine de l’équipe de France pourra reprendre, avec la FFF qui a publié un communiqué expliquant notamment que « un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre au numéro 10 de l’équipe de France d’envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins ».

« C’est un peu gênant pour respirer et dormir, mais avec les protections, ça ne pose pas de problème »