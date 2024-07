Mbappé provoque la panique en équipe de France

Pierrick Levallet

Qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024, l'équipe de France peine cependant à convaincre dans le jeu. Kylian Mbappé n'y arrive pas. Sans doute gêné par son masque, le nouveau joueur du Real Madrid déçoit pour le moment. Didier Deschamps commencerait d'ailleurs à sérieusement s'inquiéter pour son capitaine.

Même si l’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2024 après sa victoire contre la Belgique (1-0), les Bleus n’ont pas encore convaincu. Les hommes de Didier Deschamps éprouvent de grandes difficultés dans le jeu, et surtout à la finition. Kylian Mbappé alerte notamment tout le monde.

Mbappé n'y arrive pas dans cet Euro 2024

Le nouveau joueur du Real Madrid, qui a lancé son Euro 2024 avec un nez cassé après un duel aérien avec Kevin Danso contre l’Autriche, n’y arrive pas. Le natif de Bondy n’est pas aussi dangereux que d’habitude et n’a inscrit qu’un seul but, sur penalty, depuis le début de la compétition.

Deschamps est en panique