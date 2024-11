Mbappé : Le clash inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent pour la deuxième fois de suite d’un rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé est cœur de toutes les discussions. Par conséquent, lorsque Mike Maignan se réjouit que «quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses», tous les regards se tournent vers l’attaquant du Real Madrid. Une situation qui énerve Didier Deschamps.

Pour la seconde fois de suite, Kylian Mbappé n'était pas présent pour ce rassemblement de l'équipe de France. Et sans leur capitaine, les Bleus se sont imposés en Italie (3-1). Après le match, Mike Maignan a d'ailleurs lâché une petite phrase sur l'état d'esprit tricolore lors de cette rencontre.

La sortie de Maignan fait parler

« Quand on joue en équipe comme ça, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses. Ce sont des prestations qu’il faut répéter et c’est digne de l’équipe de France », a lâché le gardien des Bleus au micro de TF1. Et bien évidemment, alors que l’absence de Kylian Mbappé fait grandement parler, il est difficile de n’a pas voir un lien entre la déclaration de Mike Maignan et l’absence du joueur du Real Madrid. La question a d’ailleurs été posée à Didier Deschamps, qui a semblé très agacé.

«Arrêtez!»

« Ça, c’est votre interprétation. Je sais que dans la vie, il peut y avoir des gens négatifs, des gens tordus. Arrêtez! Mike parle avec son cœur, n’allez pas interpréter des choses. Il parle des joueurs qui étaient là. Vous partez déjà sur des trucs… Ce sera repris, vous ferez des débats, ce que vous voulez, allez-y! Lui, il parle des joueurs qui étaient là, je vous l’ai dit. Si vous voulez reparler de Kylian, c’est compliqué pour lui, laissez-le tranquille et je suis convaincu qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens », a lancé le sélectionneur de l’équipe de France auprès de TF1.