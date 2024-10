Mbappé : La sortie de Deschamps le fait enrager !

Thomas Bourseau

L’équipe de France a dû faire sans Kylian Mbappé pendant cette trêve internationale puisque le capitaine des Bleus était diminué physiquement. Sa virée nocturne en Suède en même temps que la rencontre face à Israël a fait beaucoup parler, mais n’est pas alarmante selon Didier Deschamps. Jérôme Rothen a perdu son calme sur les ondes de RMC.

Kylian Mbappé n’était pas du voyage ni en Hongrie où l’équipe de France a affronté Israël jeudi dernier (4-1) ni ce lundi à Bruxelles face à la Belgique. En effet, le capitaine de l’équipe de France a été laissé au repos par Didier Deschamps, lui qui avait besoin de soins à la cuisse gauche et d’un programme de remise en forme.

«Je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là»

Après des séances avec le Real Madrid en début de semaine dernière, Kylian Mbappé a disposé de quelques jours de congés alloués par le club merengue. De quoi lui permettre de s’envoler pour la Suède pour se rendre en boîte de nuit a V lors d’une petite virée nocturne jeudi dernier… moment où l’équipe de France affrontait Israël. En conférence de presse, Didier Deschamps a affirmé que ce n’était pas ses affaires. « Une sortie nocturne… je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme calculé avec son club, je ne sais pas s’il était off ou non. Moi, je gère ceux qui sont là ».

«Sous prétexte que c’est Kylian Mbappé, il ne dit rien ?»

Sur les ondes de RMC ce lundi, Jérôme Rothen s’est énervé. La cause ? Le double discours de Didier Deschamps qui était bien différent lorsqu’il l’entraînait à l’AS Monaco au début des années 2000 et qui lui avait fait savoir que ses sorties nuisaient à l’image du club. « Comment est-ce que tu peux dire que ce que fait Kylian Mbappé de sa vie privée ne le concerne que lui et le Real Madrid, mais pas l’équipe de France, car il n’a pas été sélectionné. Il a toujours recadré ses joueurs, dans les clubs et les sélections, mais sous prétexte que c’est Kylian Mbappé, il ne dit rien ? Avec des attitudes comme cela, on n’y arrivera jamais ».