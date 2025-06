Mbappé - Hanouna : Le règlement de comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

S’autoproclamant par défaut avocat de Kylian Mbappé au vu de la fréquence à laquelle certains observateurs déversent une haine à son égard, Pierre Ménès a pris pour cible Jérôme Rothen et Cyril Hanouna. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant de Canal+ s’est une nouvelle fois opposé aux virulentes critiques dont le capitaine de l’équipe de France fait l’objet.

Kylian Mbappé est la cible de quelques observateurs ces derniers mois. Avant même qu’il annonce officiellement son départ du PSG le 10 mai 2024, certaines voix s’étaient élevées contre le capitaine de l’équipe de France pour diverses raisons dont son comportement. Cette saison, les performances de Mbappé au Real Madrid, mais aussi son trou d’air en équipe de France, ont été scrutées par les médias. Sur son émission Rothen s’enflamme diffusée quotidiennement sur RMC, Jérôme Rothen s’est attaqué à plusieurs reprises à Kylian Mbappé.

«Jérôme Rothen, Hanouna et d’autres, qui passent leur temps à lui vomir dessus» De quoi lui valoir diverses réactions de la part de Pierre Ménès sur sa chaîne Pierrot Le Foot ou sur son compte X. Lundi, réagissant au débat à charge contre Kylian Mbappé programmé dans l’émission de RMC, l’ancien journaliste de L’Equipe évoquait le harcèlement à l’encontre du joueur. Comme Jérôme Rothen, Cyril Hanouna s’est lui aussi montré particulièrement véhément à l’encontre du capitaine des Bleus. Pierre Ménès est une fois de plus monté au créneau. « Quand Mbappé ne parle pas, ce n’est pas un capitaine et il se défausse. Quand il parle, c’est un faux-cul, un égoïste et il ment… Bon, tu pars du principe que le mec a toujours tout faux et tort sur tout en permanence. Je sais, je passe pour être l’avocat numéro un de Mbappé. Ça fait une compensation entre Jérôme Rothen, (Cyril) Hanouna et d’autres, qui passent leur temps à lui vomir dessus sans recul, considération et sans sens de l’analyse ».