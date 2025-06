Mbappé : La terrible annonce de Cyril Hanouna

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en espérant remporter sa première Ligue des champions, mais aussi son premier Ballon d'Or. Mais cette année, le joueur ne devrait avoir ni l'une ni l'autre. Pour Cyril Hanouna, la prestigieuse récompense individuelle devrait revenir à un joueur du PSG. Selon l'animateur, un nom se détache.

Ousmane Dembélé a fait un pas de plus vers le Ballon d’Or. Meilleur buteur du championnat de France (31 buts), l’international tricolore a ajouté une nouvelle corde à son arc en remportant la Ligue des champions. Lorsque l’on connaît l’importance de cette compétition dans le choix des votes, on peut considérer que le joueur du PSG figure parmi les prétendants à la victoire aux côtés de Lamine Yamal et de Raphinha (FC Barcelone).