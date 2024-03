Mbappé - Griezmann : Coup de froid pour ce gros coup de l’été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud ont affiché leur souhait de faire les JO de Paris, se déroulant quelques jours après l’Euro 2024. De quoi éventuellement compromettre une participation des joueurs retenus par Didier Deschamps comme l’a reconnu ce dernier, des propos appuyés dans la foulée par Thierry Henry.

Un casse-tête attend Thierry Henry pour la liste de joueurs sélectionnés pour les JO de Paris. Si plusieurs protégés de Didier Deschamps ont affiché leur volonté de participer à l’événement se déroulant dans la capitale, à l’instar d’Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, la réalité du calendrier pourrait les priver du tournoi olympique (24 Juillet - 9 août), qui débute quelques jours après la fin de l’Euro (14 juin - 14 juillet). Au micro de la Chaîne L’Équipe , Thierry Henry a reconnu qu’il serait difficile pour lui de choisir ses trois joueurs âgés de plus de 23 ans.

« C’est vraiment intéressant, après il y a une réalité »

« On a fait une liste large, où je pense qu’on aurait pu mettre tout le monde. Papin, Cantona, tout le monde. Tout le monde est disponible , a confié Thierry Henry. Oui, Olivier (Giroud, NDLR) c’est intéressant, Griezmann c’est intéressant, tous les joueurs de l’équipe A c’est vraiment intéressant, après il y a une réalité. Et c’est la réalité du club, le coach de l’équipe de France l’a dit tout à l’heure . »

« C'est très compliqué d'enchaîner les deux compétitions d'un point de vue physique et psychologique »