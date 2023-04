Mbappé attaqué, Messi se fait reprendre de volée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Portier d'Aston Villa, Emiliano Martinez restera l'un des grands artisans de la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde. Mais si le portier a marqué de son empreinte cette compétition, c'est aussi en raison de son comportement et de ses multiples provocations. Une attitude, qui a profondément irrité Aleksander Ceferin, président de l'UEFA.

Le 18 décembre dernier, l'Argentine soulevait la Coupe du monde et succédait au palmarès à l'équipe de France, leur adversaire du soir. Pourtant, les Bleus étaient sur le point de conserver leur titre. Dans les ultimes instants de la rencontre, Randal Kolo Muani se présentait, seul, devant le but d'Emiliano Martinez. Mais le portier argentin réalisait une parade, qui restera dans la légende de la compétition. Inconnu avant le Mondial, Emiliano Martinez s'est fait un nom, mais aussi une solide réputation de chambreur. Son attitude jugée obscène durant la remise des trophées et les provocations vis-à-vis de Kylian Mbappé ont choqué.

Emiliano Martinez avait justifié son geste

Après la compétition, Emiliano Martinez avait justifié son comportement. « Quand la France avait gagné contre nous en 2018, je me souviens qu'il y avait eu des chants sur Messi. C'est pareil, si une équipe gagne contre le Brésil, ils vont forcément faire des chants incluant Neymar. Je n'ai absolument rien de personnel contre Mbappé. Si on chante sur lui ou Neymar, c'est justement parce que ce sont des cracks » avait confié le portier à France Football.

« Messi aurait dû dire quelque chose »