Révolution en équipe de France, il lâche une réponse à Deschamps

Suite aux retraites internationales de Steve Mandanda et Hugo Lloris, Mike Maignan est devenu le numéro un chez les Bleus. Mais logiquement, il reste encore deux places à prendre, comme l'ont fait Alphonse Areola et Brice Samba. A Lille, Lucas Chevalier était également pressenti pour être appelé mais il estime que c'est encore trop tôt.

L'équipe de France poursuit sa révolution. La sélection tricolore doit désormais faire sans Hugo Lloris et Steve Mandanda dans les cages, tous deux ayant pris leur retraite internationale. Lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps avait convoqué Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba mais il avait également noté que Lucas Chevalier aurait pu être appelé. Auteur d'une première saison impressionnante en Ligue 1, le jeune portier du LOSC ne veut pas s'enflammer et griller les étapes trop vite.

«Dans le contexte actuel, je ne pense pas que ce soit d'actualité»

Dans son édition de ce dimanche, L'Equipe a dévoilé un entretien réalisé avec Lucas Chevalier. Et forcément, il était question de l'équipe de France. « Dans les médias, on voit que je suis ambitieux, posé, mais je n'en dis pas trop non plus. J'essaie d'être le plus juste possible par rapport à ma situation. Par exemple, on a pu me parler des A ou quoi que ce soit, j'aurais pu dire : " Ouais, je vais..." Mais dans le contexte actuel, je ne pense pas que ce soit d'actualité » a déclaré le gardien du LOSC, avant d'ajouter.

«Essayer d'être le plus performant en L1»