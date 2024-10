Mbappé : Après la boîte de nuit, sa nouvelle escapade !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jeudi soir, Kylian Mbappé a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm en Suède. Une sortie qui a rapidement fait couler beaucoup d’encre, le capitaine de l’équipe de France n’étant pas présent au rassemblement des Bleus. Avant de reprendre l’entraînement avec le Real Madrid, le Bondynois s’est autorisé une nouvelle escapade en Corse cette fois-ci.

Kylian Mbappé en pleine polémique. Blessé à la cuisse le 24 septembre dernier, le Français n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale, et a donc été laisser à disposition du Real Madrid afin de retrouver l’entièreté de ses capacités physiques. Sauf que ce vendredi matin, le média suédois Aftonbladet a révélé que l’attaquant de 25 ans s’est rendu à Stockholm ce jeudi soir et a profité d’une soirée en boîte de nuit dans la capitale suédoise.

Transferts : Le Real Madrid boucle un autre coup à la Mbappé ? https://t.co/DpPECoA5dg pic.twitter.com/u9TtkXoiNA — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Après la Suède, Mbappé s’est rendu en Corse

Une sortie qui a rapidement suscité l’indignation de nombreux observateurs. Présent en boîte de nuit au même moment où ses partenaires affrontaient Israël en Ligue des Nations, Kylian Mbappé n’a clairement pas fait remonter sa côte de popularité. Si ce samedi, le Français a publié une story Instagram en s’affichant à la salle de sport, Corse-Matin a révélé qu’après son escapade en Suède, la star du Real Madrid s’était rendue en Corse du Sud.

Un dîner isolé pour Mbappé dans une auberge

En effet, selon le média, Kylian Mbappé a passé sa soirée du vendredi soir à l’Auberge du Prunelli, à Bastelicaccia. L’ancien joueur du PSG a demandé à être dans un endroit isolé afin de ne pas être reconnu, et était accompagné de son garde du corps et d’une autre personne. D’après Corse-Matin, la star madrilène est passée par les cuisines afin de ne pas être repérée. Après son repas dans un endroit isolé du restaurant, il n’a quitté l’auberge que lorsque tous les clients avaient quitté les lieux, toujours dans un objectif de discrétion la plus totale.