Mbappé a cartonné au Qatar, son frère voulait le neutraliser

Guillaume de Saint Sauveur

Très proche d’Achraf Hakimi qu’il semble considérer comme son frère dans le vestiaire du PSG, Kylian Mbappé a affronté son coéquipier marocain en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Mais selon Walid Regragui, sélection des Lions d’Atlas, les deux stars du PSG avaient prévu de ne se faire aucun cadeau sur le terrain malgré leur relation.

Ce n’est plus un secret pour personne, et les clichés de leur récent voyage du côté de New-York l’ont une nouvelle fois attesté, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont extrêmement proches au sein du vestiaire du PSG. Le contexte a donc forcément été particulier lorsque les deux hommes se sont affrontés en demi-finale de la Coupe du Monde, en décembre dernier, une compétition dans laquelle Mbappé s'est parfaitement illustré en terminant meilleur buteur avec 8 réalisations.

« Comme des frères »

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a évoqué dimanche dans le Canal Football Club cette confrontation directe entre les deux stars du PSG et leur appréhension de cet événement au Qatar : « On a affaire à des joueurs qui sont des compétiteurs, qui jouent au très haut niveau, qui ne se font pas de cadeaux et qui sont amis dans la vie. Et c’est même plus que des amis, peut-être comme des frères aujourd’hui », indique Regragui sur Mbappé et Hakimi.

« Pas de potes sur le match »