Malaise avec Mbappé, Griezmann balance tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mois de mars a été marqué par la promotion de Kylian Mbappé en équipe de France. En concurrence avec Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann, le joueur a été nommé capitaine de la sélection nationale par Didier Deschamps. Une décision, qui a eu du mal à passer chez le joueur de l'Atlético, qui a, aujourd'hui, digéré cette épisode.

En mars dernier, Didier Deschamps officialisait une grande décision. Le sélectionneur de l'équipe de France confiait le brassard de capitaine laissé vacant par Hugo Lloris à Kylian Mbappé. Une décision, qui aurait profondément affecté Antoine Griezmann, présent chez les Bleus depuis 2014. Afin de tout de suite apaiser les tensions, Mbappé avait pris la décision de s'entretenir avec son partenaire. « J'ai parlé avec Antoine. Il était déçu et franchement, c'est compréhensible et normal. À sa place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Il a peut-être été le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. C'est normal qu'il ait cette déception » avait confié le joueur du PSG en mai dernier.

PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé https://t.co/PSRHmVhG4U pic.twitter.com/BgT1dQi9Ph — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Griezmann évoque sa relation avec Mbappé

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Griezmann a évoqué cet épisode avec franchise. « J’ai mis un jour et demi ou deux jours à mal digérer. Mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C’est ce qui m’importe le plus. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça » a confié le joueur de 32 ans. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la star de l'Atlético semble avoir tourné la page.

« J'ai accepté, je suis derrière Kylian Mbappé »