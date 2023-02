«L’impression d’étouffer», Deschamps va devoir négocier un virage

Pierrick Levallet

Après Hugo Lloris et Steve Mandanda, c'est Raphaël Varane qui a décidé de mettre un terme à son aventure avec l'Équipe de France. Le défenseur de 29 ans a annoncé sa retraite internationale et ne réappraîtra donc plus sous les ordres de Didier Deschamps. Le champion du monde 2018 a d'ailleurs expliqué les raisons d'une telle décision.

Après Hugo Lloris et Steve Mandanda, c’est un autre cadre de Didier Deschamps qui a annoncé sa retraite internationale. À 29 ans, Raphaël Varane a décidé d’arrêter sa carrière avec l’Équipe de France. Depuis sa première sélection, en 2013, le défenseur central n’a connu que Didier Deschamps à la tête des Bleus . Il a même suffisamment convaincu son sélectionneur pour être l’un des vice-capitaines de l’équipe derrière Hugo Lloris. Didier Deschamps va donc devoir combler le vide laissé par son départ. L’ancien du Real Madrid, lui, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision.

C'est la révolution en équipe de France, il lance un appel du pied à Deschamps https://t.co/SzPy0KT7ne pic.twitter.com/79tz0T2PUE — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«Le très haut niveau c’est une machine à laver»

« J’ai décidé d’annoncer ma retraite internationale donc cette date sera forcément marquante dans mon histoire, dans ma vie. (...) Ce qui me pousse à prendre cette décision ? Je suis quelqu’un qui se donne vraiment à 100%. C’est-à-dire que c’est vraiment une passion, ça vient des tripes. Je dors football, je mange football, je respire football. J’ai tout donné, tout donné. Physiquement, psychologiquement. Mais le très haut niveau c’est une machine à laver. On joue tout le temps, tout le temps. On ne s’arrête jamais. En ce moment, j’ai un peu l’impression d’étouffer et le joueur qui est en train de bouffer l’homme » a confié Raphaël Varane au micro du Canal Football Club .

«À 21 ans j’avais déjà porté le brassard»